เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงเบาบาง “ยานนาวา” อากาศดีที่สุด เตือน ! “อากาศร้อน” ระดับอันตราย

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น. พบค่าฝุ่นไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ แต่ออกเตือน “อากาศร้อน” ระดับอันตราย
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 21.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)ซึ่งมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับวานนี้ (23 มี.ค.2569) คือ 21.4 มคก./ลบ.ม. โดยทุกพื้นที่กทม.อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สูงสุดอยู่ที่ เขตบางคอแหลม 31 มคก./ลบ.ม. และต่ำสุด อยู่ที่ เขตยานนาวา 12.3 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สีฟ้า🔵
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี 🟢
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางคอแหลม 31 มคก./ลบ.ม.
2 เขตประเวศ 30.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตลาดกระบัง 30.7 มคก./ลบ.ม.
4 เขตหนองจอก 28 มคก./ลบ.ม.
5 เขตหลักสี่ 27.4 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางนา 27.1 มคก./ลบ.ม.
7 เขตราชเทวี 26.6 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางรัก 26.5 มคก./ลบ.ม.
9 เขตสัมพันธวงศ์ 26.4 มคก./ลบ.ม.
10 เขตจตุจักร 25.3 มคก./ลบ.ม.
11 เขตวังทองหลาง 25 มคก./ลบ.ม.
12 เขตสายไหม 24.6 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
20.3 - 27.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
19.2 - 30.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
3️⃣กรุงเทพกลาง
15.3 - 26.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
4️⃣กรุงเทพใต้
12.3 - 31 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
5️⃣กรุงธนเหนือ
15.3 - 24.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
16.7 - 22.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
📣แจ้งเตือน!! ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569
📍ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์ “อันตราย”
👩 บุคคลทั่วไป : สังเกตอาการตนเอง
👶👵🤰😷 กลุ่มเสี่ยง : หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์
