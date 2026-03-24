เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงโล่งปอด ! พบ 2 เขต “ยานนาวา-ดินแดง” เกณฑ์ดีมาก สีฟ้า

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 21.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเมื่อวานนี้ (23 มี.ค.2569) คือ 23.8 มคก./ลบ.ม. ทุกพื้นที่กทม.อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สูงสุดอยู่ที่ เขตบางคอแหลม 31.1 มคก./ลบ.ม. และต่ำสุด อยู่ที่ เขตยานนาวา 9.6 มคก./ลบ.ม. และเขตดินแดง 14.8 มคก./ลบ.ม. ซึ่งเป็นสองเขตอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สีฟ้า🔵
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี 🟢
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ทุกเขต ไม่เกินค่ามาตรฐาน)
1 เขตบางคอแหลม 31.1 มคก./ลบ.ม.
2 เขตประเวศ 29 มคก./ลบ.ม.
3 เขตลาดกระบัง 28.6 มคก./ลบ.ม.
4 เขตหนองจอก 27.7 มคก./ลบ.ม.
5 เขตหลักสี่ 27.2 มคก./ลบ.ม.
6 เขตวังทองหลาง 25.6 มคก./ลบ.ม.
7 เขตสายไหม 25.1 มคก./ลบ.ม.
8 เขตจตุจักร 25 มคก./ลบ.ม.
9 เขตมีนบุรี 25 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางรัก 24.8 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางพลัด 24.7 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางนา 24.6 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
19.3 - 27.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
17.4 - 29 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
3️⃣กรุงเทพกลาง
14.8 - 25.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
4️⃣กรุงเทพใต้
9.6 - 31.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
5️⃣กรุงธนเหนือ
16.5 - 24.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
17.3 - 22.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี