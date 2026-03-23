เช้านี้ PM2.5 เบาบาง ติดเกณฑ์ดี สีเขียว 30 เขต “ดินแดง” ต่ำสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 23.8 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ขยับลงต่ำกว่าวานนี้ (22 มี.ค.2569) คือ 25.5 มคก./ลบ.ม. 🟢โดยค่าฝุ่นขนาดเล็ก อยู่ในเกณฑ์ดี สีเขียว 30 เขต 3 อันดับแรก อากาศดีสุด ได้แก่ 1. “ดินแดง” ต่ำสุด วัดได้ 17.8 มคก./ลบ.ม. 2. “วัฒนา” วัดได้ 18.7 มคก./ลบ.ม. และ “ป้อมปราบศัตรูพ่าย” 19.0 มคก./ลบ.ม.
↘️ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง🟢 ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี
💚😌 12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางคอแหลม 31.9 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหลักสี่ 29.7 มคก./ลบ.ม.
3 เขตลาดกระบัง 29.1 มคก./ลบ.ม.
4 เขตหนองจอก 28.8 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 28.7 มคก./ลบ.ม.
6 เขตวังทองหลาง 28.2 มคก./ลบ.ม.
7 เขตคลองเตย 27.7 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางรัก 27.5 มคก./ลบ.ม.
9 เขตราชเทวี 26.9 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางพลัด 26.8 มคก./ลบ.ม.
11 เขตจตุจักร 26.7 มคก./ลบ.ม.
12 เขตปทุมวัน 26.6 มคก./ลบ.ม.