เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงโล่งปอดมาก “ยานนาวา” ต่ำสุด 6.4 มคก./ลบ.ม.

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 20.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.) ขยับลงต่ำกว่าวานนี้ (18 มี.ค.2569) คือ 22.3 มคก./ลบ.ม. ทำให้ทุกพื้นที่ทั่วกรุง ไม่เกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในเกณฑ์ดีสีเขียว จนถึงดีมากสีฟ้า โดยพื้นที่ที่วัดได้ต่ำสุด คือ “ยานนาวา” 6.4 มคก./ลบ.ม.
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี 🟢
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ทุกพื้นที่ ไม่เกินค่ามาตรฐาน)
1 เขตลาดกระบัง 30.7 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองจอก 29.5 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหลักสี่ 28.9 มคก./ลบ.ม.
4 เขตประเวศ 25.7 มคก./ลบ.ม.
5 เขตสายไหม 25.5 มคก./ลบ.ม.
6 เขตคลองสามวา 25.2 มคก./ลบ.ม.
7 เขตจตุจักร 24.8 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางคอแหลม 24.7 มคก./ลบ.ม.
9 สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา 24.4 มคก./ลบ.ม.
10 เขตดอนเมือง 24.2 มคก./ลบ.ม.
11 เขตวังทองหลาง 24.1 มคก./ลบ.ม.
12 เขตห้วยขวาง 24.1 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
22.2 - 28.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
17.4 - 30.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
3️⃣กรุงเทพกลาง
14.2 - 24.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
4️⃣กรุงเทพใต้
6.4 - 24.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
5️⃣กรุงธนเหนือ
13.6 - 24.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
17.2 - 23 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี