เช้านี้ PM2.5 โล่งปอดทั่วกรุง “ดินแดง” ต่ำสุด 15.6 มคก./ลบ.ม.

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 22.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.) เมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ (17 มี.ค.2569) 32 มคก./ลบ.ม. ซึ่งขยับลดลง และทำให้ทุกพื้นที่ทั่วกรุง ไม่เกินค่ามาตรฐาน
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี 🟢โดย 3 อันดับพื้นที่พบค่า PM2.5 ต่ำสุด คือ เขตดินแดง 15.6 มคก./ลบ.ม. เขตธนบุรี 15.8 มคก./ลบ.ม. และเขตวัฒนา 16.4 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตลาดกระบัง 31.3 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองจอก 30.3 มคก./ลบ.ม.
3 เขตประเวศ 29.3 มคก./ลบ.ม.
4 เขตคลองสามวา 28.8 มคก./ลบ.ม.
5 เขตหลักสี่ 28.3 มคก./ลบ.ม.
6 เขตมีนบุรี 28.3 มคก./ลบ.ม.
7 เขตสายไหม 28.1 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางรัก 26.7 มคก./ลบ.ม.
9 เขตราชเทวี 26.5 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางนา 26.5 มคก./ลบ.ม.
11 เขตวังทองหลาง 26.4 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางคอแหลม 26.3 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
21.5 - 28.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
19.8 - 31.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
15.6 - 26.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
4️⃣กรุงเทพใต้
15.9 - 26.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
5️⃣กรุงธนเหนือ
15.8 - 25 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
18.2 - 24.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี