เช้านี้ PM2.5 เกือบทั่วกรุงไม่เกินมาตรฐาน มี 7 เขตติดส้ม “ลาดกระบัง” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 32 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)ค่าฝุ่นทรงตัวเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ (16 มี.ค.2569) คือ 31.6 มคก./ลบ.ม. โดยมี 7 พื้นที่เกินมาตรฐาน ระดับสีส้ม 🟠 และเขตลาดกระบัง วัดได้สูงสุด 41.6 มคก./ลบ.ม.
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ติดส้ม 7 อันดับแรก)
1 เขตลาดกระบัง 41.6 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหลักสี่ 41.3 มคก./ลบ.ม.
3 เขตประเวศ 40.1 มคก./ลบ.ม.
4 เขตวังทองหลาง 40.1 มคก./ลบ.ม.
5 เขตบางรัก 39.4 มคก./ลบ.ม.
6 เขตหนองจอก 38.7 มคก./ลบ.ม.
7 เขตจตุจักร 38.1 มคก./ลบ.ม.
8 เขตมีนบุรี 36.9 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางคอแหลม 36.8 มคก./ลบ.ม.
10 เขตราชเทวี 36.6 มคก./ลบ.ม.
11 เขตสายไหม 36.4 มคก./ลบ.ม.
12 เขตปทุมวัน 36.3 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
32.2 - 41.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
29.8 - 41.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
25.3 - 40.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
25.6 - 39.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
26.7 - 34 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
26 - 34.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์