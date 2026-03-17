ราช กรุ๊ป สนับสนุนพนักงานร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคม ติดตั้งโซลาร์เซลล์ สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน และปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองตะกู นครราชสีมา

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมจิตอาสาพนักงานร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองตะกู อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมสร้างคุณค่าแก่สังคมตอบสนองแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน (Inclusiveness) ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อสนับสนุนการทำสวนเกษตร การปรับปรุงห้องสมุด และห้องปฐมพยาบาล รวมทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัย กิจกรรมครั้งนี้นอกจากโรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ดีแล้ว พนักงานของบริษัทฯ ยังเกิดความภาคภูมิใจในบทบาทของตนเองและองค์กรที่ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย”
โอกาสนี้ นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) ได้มอบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่นายภูวดล คำพิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะกู (ที่ 6 จากขวา) เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน บรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาดกำลังผลิต 5.75 กิโลวัตต์ (kWp) ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 30,600 บาทต่อปี และยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 2.73 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
สำหรับโรงเรียนบ้านหนองตะกูเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา