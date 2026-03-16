เช้านี้ PM2.5 โล่งเกือบทั่วกรุง มี 6 เขต เกินมาตรฐานติดส้ม “หนองจอก” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 31.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.) ค่าฝุ่นทรงตัวเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ (15 มี.ค.2569) คือ 31.4 มคก./ลบ.ม. มี 6 พื้นที่เกินมาตรฐาน ระดับสีส้ม🟠 โดยเขตหนองจอก วัดได้สูงสุด
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตหนองจอก 39.2 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหลักสี่ 38.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตลาดกระบัง 38 มคก./ลบ.ม.
4 เขตหนองแขม 37.7 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 37.7 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางรัก 37.6 มคก./ลบ.ม.
7 เขตราชเทวี 37.1 มคก./ลบ.ม.
8 เขตปทุมวัน 36.9 มคก./ลบ.ม.
9 สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา 36.7 มคก./ลบ.ม.
10 เขตทวีวัฒนา 36.4 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางคอแหลม 36.1 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางพลัด 35 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
30.4 - 38.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
27.1 - 39.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
24.7 - 37.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
24 - 37.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
25.5 - 36.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
26.9 - 37.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์