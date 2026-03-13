xs
xsm
sm
md
lg

เช้านี้ PM2.5 คลุ้งค่อนกรุง เกินมาตรฐานติดส้ม 36 เขต “ลาดกระบัง” พุ่งสูงสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น.

🔍ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 43.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) โดยอยู่ในระดับสีส้ม 36 เขต และขยับขึ้นจากวานนี้ (12 มี.ค.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 27.8 มคก./ลบ.ม.

▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (เกินมาตรฐาน🟠ติดส้มทุกเขต)
1 เขตลาดกระบัง 69.4 มคก./ลบ.ม.
2 เขตประเวศ 63.4 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหนองจอก 60.3 มคก./ลบ.ม.
4 เขตมีนบุรี 57.1 มคก./ลบ.ม.
5 เขตวังทองหลาง 55 มคก./ลบ.ม.
6 เขตหลักสี่ 53.4 มคก./ลบ.ม.
7 เขตลาดพร้าว 52.2 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางนา 52.1 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบึงกุ่ม 52 มคก./ลบ.ม.
10 เขตราชเทวี 50.2 มคก./ลบ.ม.
11 เขตคันนายาว 50 มคก./ลบ.ม.
12 เขตสะพานสูง 49.5 มคก./ลบ.ม.

1️⃣กรุงเทพเหนือ
42.3 - 53.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

2️⃣กรุงเทพตะวันออก
45.8 - 69.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

3️⃣กรุงเทพกลาง
38.7 - 55 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

4️⃣กรุงเทพใต้
32.5 - 52.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

5️⃣กรุงธนเหนือ
34.8 - 44.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

6️⃣กรุงธนใต้
28.8 - 37.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์










เช้านี้ PM2.5 คลุ้งค่อนกรุง เกินมาตรฐานติดส้ม 36 เขต “ลาดกระบัง” พุ่งสูงสุด
เช้านี้ PM2.5 คลุ้งค่อนกรุง เกินมาตรฐานติดส้ม 36 เขต “ลาดกระบัง” พุ่งสูงสุด
เช้านี้ PM2.5 คลุ้งค่อนกรุง เกินมาตรฐานติดส้ม 36 เขต “ลาดกระบัง” พุ่งสูงสุด
เช้านี้ PM2.5 คลุ้งค่อนกรุง เกินมาตรฐานติดส้ม 36 เขต “ลาดกระบัง” พุ่งสูงสุด
เช้านี้ PM2.5 คลุ้งค่อนกรุง เกินมาตรฐานติดส้ม 36 เขต “ลาดกระบัง” พุ่งสูงสุด