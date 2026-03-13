เช้านี้ PM2.5 คลุ้งค่อนกรุง เกินมาตรฐานติดส้ม 36 เขต “ลาดกระบัง” พุ่งสูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 43.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) โดยอยู่ในระดับสีส้ม 36 เขต และขยับขึ้นจากวานนี้ (12 มี.ค.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 27.8 มคก./ลบ.ม.
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (เกินมาตรฐาน🟠ติดส้มทุกเขต)
1 เขตลาดกระบัง 69.4 มคก./ลบ.ม.
2 เขตประเวศ 63.4 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหนองจอก 60.3 มคก./ลบ.ม.
4 เขตมีนบุรี 57.1 มคก./ลบ.ม.
5 เขตวังทองหลาง 55 มคก./ลบ.ม.
6 เขตหลักสี่ 53.4 มคก./ลบ.ม.
7 เขตลาดพร้าว 52.2 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางนา 52.1 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบึงกุ่ม 52 มคก./ลบ.ม.
10 เขตราชเทวี 50.2 มคก./ลบ.ม.
11 เขตคันนายาว 50 มคก./ลบ.ม.
12 เขตสะพานสูง 49.5 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
42.3 - 53.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
45.8 - 69.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
38.7 - 55 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4️⃣กรุงเทพใต้
32.5 - 52.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5️⃣กรุงธนเหนือ
34.8 - 44.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
28.8 - 37.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์