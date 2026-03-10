เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงกลับมาเกินมาตรฐาน 14 พื้นที่ “หลักสี่” ติดส้มสูงสุด 44.7 มคก./ลบ.ม.

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 35.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ขยับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ (9 มี.ค.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 27.5 มคก./ลบ.ม. โดยมี 14 พื้นที่ เกินมาตรฐาน ในระดับสีส้ม 🟠
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ทุกเขตติดส้ม)
1 เขตหลักสี่ 44.7 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางรัก 43.3 มคก./ลบ.ม.
3 เขตประเวศ 41.5 มคก./ลบ.ม.
4 เขตราชเทวี 41.5 มคก./ลบ.ม.
5 เขตลาดกระบัง 41.3 มคก./ลบ.ม.
6 เขตหนองจอก 40.5 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางขุนเทียน 40.5 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางพลัด 40.3 มคก./ลบ.ม.
9 เขตจตุจักร 39.5 มคก./ลบ.ม.
10 เขตทวีวัฒนา 39.1 มคก./ลบ.ม.
11 เขตปทุมวัน 38.7 มคก./ลบ.ม.
12 เขตมีนบุรี 38.6 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
35 - 44.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
30.4 - 41.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
27.4 - 41.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
25.8 - 43.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
30.7 - 40.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
29.4 - 40.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์