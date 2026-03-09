เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงเบาบาง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเขต “ห้วยขวาง” ติดเขียวต่ำสุด 21.1 มคก./ลบ.ม.

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 27.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)ค่าทรงตัวจากวานนี้ (8 มี.ค.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 25 มคก./ลบ.ม. โดย 3 อันดับแรกค่าต่ำสุด ได้แก่ หัวยขวาง 21.1มคก./ลบ.ม. วัฒนา 21.2 มคก./ลบ.ม. และดินแดง 21.5 มคก./ลบ.ม.
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ทุกเขต ไม่เกินค่ามาตรฐาน)
1 เขตหนองจอก 35.4 มคก./ลบ.ม.
2 เขตประเวศ 34.7 มคก./ลบ.ม.
3 เขตคลองสามวา 34.7 มคก./ลบ.ม.
4 เขตลาดกระบัง 34.5 มคก./ลบ.ม.
5 เขตหลักสี่ 33.5 มคก./ลบ.ม.
6 เขตมีนบุรี 33.2 มคก./ลบ.ม.
7 เขตราชเทวี 31.7 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางรัก 31 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางคอแหลม 30.8 มคก./ลบ.ม.
10 เขตปทุมวัน 30.5 มคก./ลบ.ม.
11 เขตสายไหม 30.5 มคก./ลบ.ม.
12 สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง 30.4 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
25.6 - 33.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
23.9 - 35.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
21.1 - 31.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
21.2 - 31 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
22.2 - 30.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
23 - 29.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง