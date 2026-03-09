กทม. เปิดเวที “สานพลังเจ้าพระยา–บางปะกง” ร่วมออกแบบแนวทางลดการเผาเกษตร แก้ปัญหา PM2.5 อย่างยั่งยืน

นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ร่วมเสวนาแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online ณ ห้องประชุม 1 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เมื่อ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครนายก ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ในการร่วมออกแบบแนวทางลดการเผาในพื้นที่เกษตร รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ต้นทาง
ที่ปรึกษาของ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า “ปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เมืองและพื้นที่เกษตรต้นทาง การแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน กรุงเทพมหานครมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพื้นที่ต้นทาง ทั้งในด้านองค์ความรู้ การสนับสนุนเชิงนโยบาย และการพัฒนาแนวทางจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อย่างยั่งยืน”
การเสวนาฯ มีการนำเสนอแนวทางการจัดการการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร การพัฒนาแนวทางเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน อีกทั้งมีการนำเสนอความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำปากพลีในฐานะระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมถึงการหารือถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน ซึ่งจะสามารถสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และร่วมกันพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในระดับพื้นที่ตามแนวคิด การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (Area-based Management) พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างเป็นระบบในระยะต่อไป
โดยในวันนี้มี นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายทศพล สุภารี รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม มูลนิธิ เครือข่ายชุมชน และสถาบันการศึกษา อาทิ เกษตรอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี กรมการข้าว มูลนิธิสถาบันวิจัยสังคมและสุขภาพ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา สมาคม Save Wildlife Thailand สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก เครือข่ายแปลงใหญ่ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย กลุ่มรักษ์คลองมะเดื่อ กลุ่มคนรักษ์เขาใหญ่ สมาคมพลเมืองนครนายก โรงเรียนวัดลำบัวลอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและบริการทางสัตวแพทย์) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (The Active) Thai PBS ร่วมงาน