เช้านี้ PM2.5 เบาบาง โล่งปอดทั่วกรุง “ห้วยขวาง” ติดเขียวต่ำสุด 18.7 มคก./ลบ.ม.

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ค่าทรงตัวจากวานนี้ (7 มี.ค.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 26 มคก./ลบ.ม. โดย 3 อันดับแรกค่าต่ำสุด ได้แก่ ห้วยขวาง ดินแดง และสวนหลวง
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี 🟢
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ทุกเขต ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
1 เขตทวีวัฒนา 32 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองแขม 31.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตประเวศ 31.6 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางคอแหลม 30.4 มคก./ลบ.ม.
5 เขตหลักสี่ 29.9 มคก./ลบ.ม.
6 เขตหนองจอก 29.9 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางขุนเทียน 28.7 มคก./ลบ.ม.
8 เขตมีนบุรี 28.7 มคก./ลบ.ม.
9 เขตราชเทวี 28.5 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางพลัด 28 มคก./ลบ.ม.
11 เขตปทุมวัน 27.9 มคก./ลบ.ม.
12 เขตภาษีเจริญ 27.3 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
21.2 - 29.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
19.8 - 31.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
18.7 - 28.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
4️⃣กรุงเทพใต้
18.9 - 30.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
5️⃣กรุงธนเหนือ
21 - 32 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
21.8 - 31.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง