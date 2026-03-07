วันนี้ PM2.5 ทั่วกรุงเบาบาง อยู่ในเกณฑ์ดีสีเขียวถึง 19 เขต

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 26 มคก./ลบ.ม.(ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ขยับลดลงจากเมื่อวานนี้ (6 มี.ค.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 40 มคก./ลบ.ม.
▶️ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง 🟡 ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยเขตวัฒนา ค่า PM2.5 ลดลงต่ำสุด 19.1 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี สีเขียว 🟢
📉12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ทุกเขตอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงปานกลาง)
1 เขตบางพลัด 34 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางคอแหลม 33.4 มคก./ลบ.ม.
3 เขตประเวศ 33 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางรัก 31.6 มคก./ลบ.ม.
5 เขตบางขุนเทียน 31.3 มคก./ลบ.ม.
6 เขตปทุมวัน 30.2 มคก./ลบ.ม.
7 เขตสัมพันธวงศ์ 29.8 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางนา 29.5 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางซื่อ 29.4 มคก./ลบ.ม.
10 เขตลาดกระบัง 29.3 มคก./ลบ.ม.
11 เขตทวีวัฒนา 29.2 มคก./ลบ.ม.
12 เขตพระนคร 29 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
21.1 - 29.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
19.8 - 33 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
3️⃣กรุงเทพกลาง
20.2 - 29.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
19.1 - 33.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
23.4 - 34 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
23.4 - 31.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง