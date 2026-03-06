เช้านี้ PM2.5 คลุ้งทั่วกรุง มีแนวโน้มเพิ่ม ติดส้ม 38 เขต “บางคอแหลม” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น. 📣พร้อมแจ้งเตือน ! ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) วันนี้
อยู่ในเกณฑ์ 🟡 “เตือนภัย” 🟡
🔍พบค่าเฉลี่ย PM2.5 ของกรุงเทพมหานคร 40 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ขยับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวานนี้ (5 มี.ค.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 34.8 มคก./ลบ.ม.
🎯โดยมีถึง 38 เขตในพื้นที่ติดระดับสีส้ม 🟠3 อันดับสูงสุด คือ 1 เขตบางคอแหลม 48 มคก./ลบ.ม. 2 เขตประเวศ 47.9 มคก./ลบ.ม. 3 เขตบางขุนเทียน 47.4 มคก./ลบ.ม.
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ติดระดับสีส้ม 🟠 ทุกเขต)
1 เขตบางคอแหลม 48 มคก./ลบ.ม.
2 เขตประเวศ 47.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบางขุนเทียน 47.4 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางรัก 46.8 มคก./ลบ.ม.
5 เขตราชเทวี 45.3 มคก./ลบ.ม.
6 เขตปทุมวัน 44.6 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางนา 44.4 มคก./ลบ.ม.
8 เขตลาดกระบัง 44.2 มคก./ลบ.ม.
9 เขตราษฎร์บูรณะ 43.8 มคก./ลบ.ม.
10 เขตสัมพันธวงศ์ 43.6 มคก./ลบ.ม.
11 เขตวังทองหลาง 43.1 มคก./ลบ.ม.
12 เขตทุ่งครุ 42.6 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
36.8 - 42.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
32.4 - 47.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
31.3 - 45.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4️⃣กรุงเทพใต้
31.5 - 48 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5️⃣กรุงธนเหนือ
37.9 - 42.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6️⃣กรุงธนใต้
36 - 47.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
📣กรุงเทพมหานคร แจ้งเตือน!! ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569
📍ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์ “เตือนภัย” 🟡
👩 บุคคลทั่วไป : ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ช่วง 11.00 - 15.00 น.
👶👵🤰😷 กลุ่มเสี่ยง : หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์