เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงมีแนวโน้มลด ยังเกินมาตรฐานติดส้ม 14 เขต “หนองจอก” สูงสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น. 📣พร้อมแจ้งเตือน ! ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) วันนี้
อยู่ในเกณฑ์ 🟡 “เตือนภัย” 🟡

🔍 PM 2.5 พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 34.8 มคก./ลบ.ม.(ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับวานนี้ (4 มี.ค.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 36.5 มคก./ลบ.ม. และยังมี 14 เขตที่คุณภาพอากาศระดับสีส้ม🟠: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

▶️ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง🟡 ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

📉12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ติดระดับสีส้ม 🟠 ทุกเขต)
1 เขตหนองจอก 47.8 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 42.3 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหนองแขม 41.8 มคก./ลบ.ม.
4 เขตประเวศ 41.3 มคก./ลบ.ม.
5 เขตราชเทวี 40.7 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางขุนเทียน 39.4 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางรัก 39.4 มคก./ลบ.ม.
8 เขตมีนบุรี 39.3 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางคอแหลม 39 มคก./ลบ.ม.
10 สวนพระนคร เขตลาดกระบัง 38.5 มคก./ลบ.ม.
11 เขตปทุมวัน 38.5 มคก./ลบ.ม.
12 เขตคลองสามวา 38.1 มคก./ลบ.ม.

🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์







📣แจ้งเตือน!! ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569
📍ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์ 🟡 “เตือนภัย” 🟡
👩 บุคคลทั่วไป : ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ช่วง 11.00 - 15.00 น.
👶👵🤰😷 กลุ่มเสี่ยง : หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

