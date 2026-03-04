เช้านี้ PM2.5 ขยับเกินมาตรฐาน ติดส้มค่อนกรุง “หนองจอก” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 36.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ขยับขึ้นจากเมื่อวานนี้ (3 มี.ค.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 24.4 มคก./ลบ.ม.
🎯โดยทุกเขตในพื้นที่กทม. ค่า PM2.5 ขยับสูงขึ้น แต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ระดับสีเหลือง🟡 ต่ำสุดที่เขตห้วยขวาง 27.9 มคก./ลบ.ม. และเกินมาตรฐาน ระดับสีส้ม 🟠 ที่เขตหนองจอก สูงสุด วัดได้ 48.9 มคก./ลบ.ม.
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ติดระดับสีส้ม🟠ทุกเขต)
1 เขตหนองจอก 48.9 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 46.7 มคก./ลบ.ม.
3 เขตมีนบุรี 45.8 มคก./ลบ.ม.
4 เขตประเวศ 43.6 มคก./ลบ.ม.
5 เขตหนองแขม 42.8 มคก./ลบ.ม.
6 เขตหลักสี่ 42.8 มคก./ลบ.ม.
7 เขตคลองสามวา 42.2 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางขุนเทียน 41.9 มคก./ลบ.ม.
9 สวนพระนคร เขตลาดกระบัง 41.8 มคก./ลบ.ม.
10 เขตวังทองหลาง 40.8 มคก./ลบ.ม.
11 เขตราชเทวี 40 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางคอแหลม 39.4 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
33.7 - 42.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
30.5 - 48.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
27.9 - 40.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
29.1 - 39.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
29.5 - 38.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
34.9 - 42.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์