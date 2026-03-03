เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน “สวนหลวง” ลงต่ำสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 24.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)ขยับขึ้นมาเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้ (2 มีนาคม 2569) คือ 18.4 มคก./ลบ.ม.
🎯โดยทุกเขตในพื้นที่กทม. ค่า PM2.5 อยู่เกณฑ์มาตรฐาน ในระดับสีเขียว 🟢 และสีเหลือง🟡 เขตประเวศสูงสุด 32.9มคก./ลบ.ม. และเขตสวนหลวงต่ำสุด วัดได้ 17.0 มคก./ลบ.ม.
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี 🟢
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตประเวศ 32.9 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 32.1 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหนองจอก 30.9 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางคอแหลม 30.6 มคก./ลบ.ม.
5 เขตราชเทวี 28.9 มคก./ลบ.ม.
6 เขตสายไหม 28.7 มคก./ลบ.ม.
7 เขตวังทองหลาง 28.6 มคก./ลบ.ม.
8 เขตมีนบุรี 28 มคก./ลบ.ม.
9 เขตหนองแขม 27.8 มคก./ลบ.ม.
10 เขตปทุมวัน 27.4 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางขุนเทียน 27.2 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางกอกน้อย 27.1 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
22 - 28.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
18.3 - 32.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
19.4 - 28.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
4️⃣กรุงเทพใต้
17 - 30.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
5️⃣กรุงธนเหนือ
20.5 - 27.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
22.1 - 27.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง