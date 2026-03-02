CPF จับมือภาคีเครือข่าย ยกระดับสวัสดิภาพแรงงานประมง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือภาคีเครือข่าย องค์การสะพานปลา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา ลงนาม MOU สานต่อโครงการศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ระยะที่ 3 (ปี 2569–2573) คุ้มครองสิทธิแรงงานประมง ทั้งด้านสวัสดิภาพแรงงาน การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การเข้าถึงบริการสุขภาพ การสื่อสารหลายภาษา รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือแรงงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งเสริมให้นายจ้างและผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานการจ้างงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติสากล