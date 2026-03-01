เช้านี้ทุกพื้นที่ กทม. ปลอดฝุ่น ! ค่า PM2.5 อยู่เกณฑ์ดีมาก “สวนหลวง” ลงต่ำสุด 7.2 มคก./ลบ.

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) 🔵 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ขยับลดลงอีกจากเมื่อวานนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2569) 22 มคก./ลบ.ม.
🎯โดยที่เขตสวนหลวง วัดได้ต่ำสุด 7.2 มคก./ลบ.ม.ระดับสีฟ้า 🔵 และมีเพียง 2 เขต ที่วัดได้สูงสุดระดับสีเหลือง🟡 คือ เขตลาดกระบัง 26 มคก./ลบ.ม.และเขตหนองจอก 25.3 มคก./ลบ.ม.
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 🔵
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตลาดกระบัง 26 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองจอก 25.3 มคก./ลบ.ม.
3 เขตประเวศ 22.2 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางคอแหลม 18 มคก./ลบ.ม.
5 เขตบางกอกน้อย 17.9 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางพลัด 17.8 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหลักสี่ 17.5 มคก./ลบ.ม.
8 เขตราชเทวี 17.3 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางซื่อ 17.3 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางนา 17.1 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางขุนเทียน 17 มคก./ลบ.ม.
12 เขตคลองสาน 16.3 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
11.3 - 17.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
9 - 26 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
3️⃣กรุงเทพกลาง
8.1 - 17.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
4️⃣กรุงเทพใต้
7.2 - 18 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
5️⃣กรุงธนเหนือ
8.9 - 17.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
6️⃣กรุงธนใต้
11.8 - 17 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก