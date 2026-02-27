เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงขยับลง “ประเวศ” เขตเดียวติดส้ม

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 31.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ขยับลดลงมาเล็กน้อยจากวานนี้ (26 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 33.1 มคก./ลบ.ม. โดยมีเขตประเวศ เพียงเขตเดียวที่เกินค่ามาตรฐาน ติดสีส้ม🟠 39.6 มคก./ลบ.ม.
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตประเวศ 39.6 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางกอกน้อย 37.2 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบางรัก 37.1 มคก./ลบ.ม.
4 เขตลาดกระบัง 36.8 มคก./ลบ.ม.
5 เขตบางซื่อ 36.5 มคก./ลบ.ม.
6 เขตปทุมวัน 36.1 มคก./ลบ.ม.
7 เขตวังทองหลาง 36.1 มคก./ลบ.ม.
8 เขตสัมพันธวงศ์ 36 มคก./ลบ.ม.
9 เขตราชเทวี 35.9 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางพลัด 35.9 มคก./ลบ.ม.
11 เขตพระนคร 35.4 มคก./ลบ.ม.
12 เขตหลักสี่ 34.8 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
28.4 - 36.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
25.7 - 39.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
25.1 - 36.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
25.4 - 37.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
27 - 37.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
26.9 - 33.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์