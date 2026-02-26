เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงขยับขึ้น ติดส้ม 6 เขต “ประเวศ” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 33.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ขยับขึ้นมา เมื่อเทียบกับวานนี้ (25 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 26.6 มคก./ลบ.ม. โดยที่เขตประเวศ
ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : วัดได้สูงที่สุด 40.8 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศระดับขีดส้ม🟠
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ขีดส้ม
🟠6 เขต)
1 เขตประเวศ 40.7 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 40 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบางรัก 39.9 มคก./ลบ.ม.
4 เขตปทุมวัน 39.9 มคก./ลบ.ม.
5 เขตมีนบุรี 39.4 มคก./ลบ.ม.
6 เขตหลักสี่ 38.3 มคก./ลบ.ม.
7 เขตวังทองหลาง 36.4 มคก./ลบ.ม.
8 เขตสายไหม 36.4 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางคอแหลม 36.1 มคก./ลบ.ม.
10 เขตราชเทวี 35.9 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางซื่อ 35.8 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางขุนเทียน 35.7 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
31.6 - 38.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
27.1 - 40.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
26.8 - 36.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
26.9 - 39.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
26.6 - 35.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
28.8 - 35.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์