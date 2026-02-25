เช้านี้ PM2.5 โล่งปอดทุกพื้นที่ทั่วกรุง “ยานนาวา” ต่ำสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 26.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ขยับลดลงอีกเมื่อเทียบกับวานนี้ (24 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 28.6 มคก./ลบ.ม.โดยที่เขตยานนาวา วัดได้ต่ำสุด 20.0 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ดี 🟢
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตลาดกระบัง 37.2 มคก./ลบ.ม.
2 เขตประเวศ 34.8 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบางรัก 33.5 มคก./ลบ.ม.
4 เขตหนองจอก 32.6 มคก./ลบ.ม.
5 เขตปทุมวัน 32.5 มคก./ลบ.ม.
6 เขตหลักสี่ 32.3 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางนา 32.1 มคก./ลบ.ม.
8 เขตจตุจักร 30.6 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางคอแหลม 30.6 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางขุนเทียน 30.5 มคก./ลบ.ม.
11 เขตวังทองหลาง 30.1 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางซื่อ 29.9 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
24.4 - 32.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
21.1 - 37.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
20.2 - 30.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
20 - 33.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
19.7 - 29.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
20.4 - 30.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี