เช้านี้ ทุกเขตทั่วกรุงโล่งปอด ! PM2.5 “เขตสวนหลวง” ต่ำสุด 20.7 มคก./ลบ.ม.

😷 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 🌺 ประจำวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07.00 น.
📈 ตรวจวัดได้ 19.9-36.3 มคก./ลบ.ม. โดยมีค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 28.6 มคก./ลบ.ม.(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.) ขยับลดลงกว่าวานนี้เล็กน้อย (23 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 31.9 มคก./ลบ.ม.
▶️ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 🟡ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลงและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด คือระดับสีเหลือง🟡และสีเขียว 🟢
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตประเวศ 35.7 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 35.7 มคก./ลบ.ม.
3 เขตปทุมวัน 35.6 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางรัก 33.9 มคก./ลบ.ม.
5 เขตหนองจอก 33.9 มคก./ลบ.ม.
6 เขตหลักสี่ 33.8 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางขุนเทียน 33.5 มคก./ลบ.ม.
8 เขตราชเทวี 33.1 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางซื่อ 32 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางกอกใหญ่ 31.9 มคก./ลบ.ม.
11 เขตจตุจักร 31.8 มคก./ลบ.ม.
12 เขตพระนคร 31.6 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
27.2 - 33.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
20.9 - 35.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
21.8 - 33.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
20.7 - 35.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
24.3 - 31.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
24.4 - 33.5 มคก./ลบ.ม.
📢 ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานว่า ณ เวลา 07.00 น .ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ในช่วง 19.9-35.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
🌏 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)
🗓 ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.-4 มี.ค. การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "ดี" ขณะชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิดกับได้รับอิทธิพลจากลมใต้ ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง และคาดการณ์วันนี้ อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
🔥 จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบจุดความร้อน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 1 จุด เวลา 13.35 น. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร (อยู่ระหว่างประสานตรวจสอบจุดความร้อน)
📚แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ