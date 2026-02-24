SCGP ติดอันดับองค์กรพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก Top 1% S&P Global กลุ่มอุตฯ บรรจุภัณฑ์ ต่อเนื่องปีที่ 3

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ได้รับการจัดอันดับสูงสุด Top 1% S&P Global กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (Containers & Packaging) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index – DJSI ที่ยึดมั่นสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถรักษามาตรฐานความเป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยคะแนนโดดเด่นทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) จากการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ความโปร่งใส การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ จริยธรรมทางธุรกิจ และการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ที่มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือกและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ และด้านสังคม (Social) การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสอดคล้องกับทิศทางองค์กร พร้อมรับมือความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรม รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างสมดุลในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล สู่การขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนระดับโลก