เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงบางเบา ติดส้มอ่อนแค่ 5 เขต “บางรัก” สูงสุด

📊 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07.00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 31.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)ขยับลดลงกว่าวานนี้เล็กน้อย (22 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 36.1 มคก./ลบ.ม.
▶️ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 🟡
🎯 12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (5 อันดับแรก ติดระดับส้ม 🟠)
1 เขตบางรัก 39.3 มคก./ลบ.ม.
2 เขตปทุมวัน 38.8 มคก./ลบ.ม.
3 เขตประเวศ 38.3 มคก./ลบ.ม.
4 เขตหลักสี่ 38 มคก./ลบ.ม.
5 เขตพระนคร 37.9 มคก./ลบ.ม.
6 เขตลาดกระบัง 37.2 มคก./ลบ.ม.
7 เขตราชเทวี 37 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางขุนเทียน 36.9 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางพลัด 36.8 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางซื่อ 36.5 มคก./ลบ.ม.
11 เขตหนองจอก 36.3 มคก./ลบ.ม.
12 เขตจตุจักร 36.3 มคก./ลบ.ม.
1️⃣ กรุงเทพเหนือ
31.2 - 38 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣ กรุงเทพตะวันออก
25 - 38.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣ กรุงเทพกลาง
27.1 - 37.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣ กรุงเทพใต้
22.4 - 39.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣ กรุงธนเหนือ
25.2 - 36.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣ กรุงธนใต้
27.4 - 36.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์