เช้านี้ PM2.5 ยังคลุ้งติดส้มค่อนกรุง “หนองแขม-ทวีวัฒนา” สูงสุด เกิน 50 มคก./ลบ.ม.

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 39.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)ขยับลดลงกว่าวานนี้เล็กน้อย (19 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 41.2 มคก./ลบ.ม.
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (🟠 ติดส้มทุกเขต)
1 เขตหนองแขม 58.2 มคก./ลบ.ม.
2 เขตทวีวัฒนา 51.5 มคก./ลบ.ม.
3 เขตราชเทวี 45 มคก./ลบ.ม.
4 เขตปทุมวัน 45 มคก./ลบ.ม.
5 เขตบางรัก 44.9 มคก./ลบ.ม.
6 เขตตลิ่งชัน 44.5 มคก./ลบ.ม.
7 เขตลาดกระบัง 44.1 มคก./ลบ.ม.
8 เขตประเวศ 44 มคก./ลบ.ม.
9 เขตหลักสี่ 43.8 มคก./ลบ.ม.
10 เขตคลองเตย 43.7 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางพลัด 43.5 มคก./ลบ.ม.
12 สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา 43.4 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
35.2 - 43.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
30.8 - 44.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
32.4 - 45 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4️⃣กรุงเทพใต้
31.4 - 45 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5️⃣กรุงธนเหนือ
31.8 - 51.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6️⃣กรุงธนใต้
34.7 - 58.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์