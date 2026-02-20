เช้านี้ PM2.5 คลุ้งเพิ่มทั่วกรุง ติดส้ม 35 เขต “ทวีวัฒนา-หนองแขม” สูงสุด ทะลุ 50 มคก./ลบ.ม.

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 41.2 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)ขยับสูงกว่าวานนี้ (19 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 39.1 มคก./ลบ.ม.
▶️ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 🟠 ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
📉12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร (🟠 ติดส้มทุกเขต)
1 เขตทวีวัฒนา 57.8 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองแขม 54.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตราชเทวี 47.9 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางรัก 47.7 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 47.3 มคก./ลบ.ม.
6 เขตคลองสามวา 46.6 มคก./ลบ.ม.
7 เขตปทุมวัน 46.3 มคก./ลบ.ม.
8 เขตหลักสี่ 46.3 มคก./ลบ.ม.
9 เขตลาดกระบัง 45.5 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางพลัด 45.2 มคก./ลบ.ม.
11 เขตคลองเตย 45.1 มคก./ลบ.ม.
12 เขตตลิ่งชัน 44.8 มคก./ลบ.ม.
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์