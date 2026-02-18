เช้านี้ PM2.5 ทั่วกรุงโล่งปอด “ยานนาวา” ติดเขียวต่ำสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 25.8 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡ต่ำกว่าวานนี้ (17 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 32.2 มคก./ลบ.ม. ทุกเขตไม่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ส่วนใหญ่สีเหลืองและเขียว 🟡🟢
▶️ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง🟡 ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
📉12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตลาดกระบัง 37.2 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองจอก 36.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหลักสี่ 34 มคก./ลบ.ม.
4 เขตคลองสามวา 33.5 มคก./ลบ.ม.
5 เขตมีนบุรี 32.8 มคก./ลบ.ม.
6 เขตประเวศ 32.4 มคก./ลบ.ม.
7 เขตจตุจักร 32.1 มคก./ลบ.ม.
8 เขตสายไหม 31.6 มคก./ลบ.ม.
9 เขตวังทองหลาง 31.5 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางรัก 30.9 มคก./ลบ.ม.
11 เขตปทุมวัน 30.3 มคก./ลบ.ม.
12 เขตดอนเมือง 30.1 มคก./ลบ.ม.