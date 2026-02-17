บ่ายนี้ PM2.5 ทั่วกรุง ฟุ้งเกินมาตรฐาน 8 เขต “ลาดกระบัง” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ย PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร 31.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡สูงกว่าวานนี้เล็กน้อย (16 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 29.5 มคก./ลบ.ม. โดยมี 8 เขต อยู่ในระดับสีส้ม 🟠 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (🟠 8 อันดับแรก ติดสีส้ม )
1 เขตลาดกระบัง 43.3 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหลักสี่ 40.6 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหนองจอก 39.9 มคก./ลบ.ม.
4 เขตวังทองหลาง 39.5 มคก./ลบ.ม.
5 เขตบางรัก 39.3 มคก./ลบ.ม.
6 เขตประเวศ 39 มคก./ลบ.ม.
7 เขตมีนบุรี 38 มคก./ลบ.ม.
8 เขตราชเทวี 37.6 มคก./ลบ.ม.
9 เขตคลองสามวา 37.2 มคก./ลบ.ม.
10 เขตจตุจักร 36.9 มคก./ลบ.ม.
11 เขตปทุมวัน 36.9 มคก./ลบ.ม.
12 เขตสายไหม 36.4 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
31.4 - 40.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
26.8 - 43.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
27.1 - 39.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
19.8 - 39.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
24.3 - 35.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
23.1 - 33.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์