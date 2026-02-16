คพ. ชี้ตรุษจีน “อากาศปิด” แนะ “ลดมลพิษ เพิ่มมงคล” ไร้ฝุ่น PM2.5 จากควันธูปและการเผา

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน เผยกิจกรรมจุดธูป-เผากระดาษเงินกระดาษทอง เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 และสารก่อมะเร็ง แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทาง “ลดมลพิษ เพิ่มมงคล” รับมือสถานการณ์อากาศปิดในช่วงวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์นี้
นายสุรินทร์ วงกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ภัยเงียบจากประเพณีเทศกาลตรุษจีน การจุดธูป ประทัด และการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 แล้วยังมีสารก่อมะเร็งและก๊าซพิษอื่น ๆ เกาะมากับกลุ่มควัน หากสูดดมในปริมาณมากหรือต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
นายสุรินทร์ กล่าวว่า แนวโน้มสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีแนวโน้มขยับสูงขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจากสภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้น ทำให้ฝุ่นไม่สามารถระบายออกได้ ซึ่งจะทำให้ฝุ่นละอองสะสมมากขึ้น
แนวทางปฏิบัติ “ลดมลพิษ เพิ่มมงคล” เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม คพ. ขอเชิญชวนประชาชนปรับเปลี่ยนวิธีการเฉลิมฉลอง ดังนี้ :
1.ใช้ธูปทางเลือก: ใช้ธูปสั้น / ธูปไฟฟ้า เพื่อเป็นทางเลือกในการลดฝุ่น PM2.5
2.ลดปริมาณ ลดเวลาในการเผา : ลดปริมาณการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ให้น้อยลง และลดเวลาในการเผา/จุดธูป เพื่อลดช่วงเวลาการปล่อยควัน
3.จุด-เผา ในที่โล่ง : หากจำเป็น ควรจุดและเผาในที่โล่ง นอกตัวอาคารหรือในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือเลือกการตั้งจิตอธิษฐานแทน
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนแนวทางดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศที่ต้นทาง ส่งเสริมให้เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ความปลอดภัย และมีอากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น เป็นมงคลสำหรับทุกคน