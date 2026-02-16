เช้านี้ PM2.5 เกือบทั่วกรุงโล่งปอด ! ติดส้ม 2 เขต “ลาดกระบัง-หนองจอก”

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 38.1 มคก./ลบ.ม.(ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ขยับเพิ่มขึ้นจากวานนี้ (15 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 26 มคก./ลบ.ม. 🟠 โดยมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับสีส้มแค่ 2 เขตเท่านั้น
▶️ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
🟡 ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
📉12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ติดระดับสีส้ม 🟠2 เขต)
1 เขตลาดกระบัง 40.3 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองจอก 39.4 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหลักสี่ 37.1 มคก./ลบ.ม.
4 เขตวังทองหลาง 36.1 มคก./ลบ.ม.
5 เขตสายไหม 35.8 มคก./ลบ.ม.
6 เขตจตุจักร 35.7 มคก./ลบ.ม.
7 เขตคลองสามวา 35.2 มคก./ลบ.ม.
8 เขตมีนบุรี 33.8 มคก./ลบ.ม.
9 เขตประเวศ 33.7 มคก./ลบ.ม.
10 สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 33.1 มคก./ลบ.ม.
11 เขตราชเทวี 32.9 มคก./ลบ.ม.
12 เขตดอนเมือง 32.6 มคก./ลบ.ม.
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์