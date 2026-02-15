ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย สานพลังเสริมทักษะการเงินให้เยาวชน

ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย โดยธนาคารสมาชิก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยธนาคารทหารไทยธนชาติ ธนาคารทิสโก้ ธนาคารไทยเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารสแตนดาร์ตชาร์ดเตอร์ (ไทย) และ ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนวัดคลองเก้า จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อปลูกฝังทักษะทางการเงินขั้นพื้นฐาน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออม การใช้จ่าย และการวางแผนทางการเงินอย่างเหมาะสมตั้งแต่วัยเรียน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในอนาคต
กิจกรรมดังกล่าวออกแบบให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการมีส่วนร่วม เพื่อให้เด็กๆ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง พร้อมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ
ในโอกาสเดียวกันนี้ ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกยังได้มอบเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องพยาบาลของโรงเรียนวัดคลองเก้า เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
นายรวี อ่างทอง ประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า “ภาคธนาคารเชื่อมั่นว่าความรู้ทางการเงินเป็นทักษะชีวิตที่เด็กๆ ควรได้รับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้ การปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่วัยประถมจะช่วยสร้างพฤติกรรมทางการเงินที่ดีในระยะยาว ขณะเดียวกัน การดูแลสุขภาวะและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้และเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ ความร่วมมือของธนาคารสมาชิกในครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจในการร่วมพัฒนาเยาวชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน”
โดยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการสะท้อนบทบาทสำคัญของภาคธนาคารไทยในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาหนี้ครัวเรือน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างยั่งยืน