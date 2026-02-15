เช้านี้ PM2.5 ลดลงทั่วกรุง “ยานนาวา” อากาศดีที่สุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 26 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์ปานกลางสีเหลือง🟡 ซึ่งเป็นระดับต่ำกว่าวานนี้ (14 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 29.7 มคก./ลบ.ม. และพบว่าเขตยานนาวา มีค่าPM2.5 ต่ำสุด คือ 15.5 มคก./ลบ.ม.🟢
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตหนองจอก 37.3 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 36.7 มคก./ลบ.ม.
3 เขตวังทองหลาง 34.5 มคก./ลบ.ม.
4 เขตหลักสี่ 32.7 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 32.2 มคก./ลบ.ม.
6 เขตจตุจักร 32 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางรัก 31.7 มคก./ลบ.ม.
8 เขตคลองสามวา 30.9 มคก./ลบ.ม.
9 เขตสายไหม 30.6 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางนา 29.9 มคก./ลบ.ม.
11 เขตราชเทวี 29.8 มคก./ลบ.ม.
12 เขตปทุมวัน 29.8 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
25.9 - 32.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
21.3 - 37.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
20.5 - 34.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
15.5 - 31.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
5️⃣กรุงธนเหนือ
19.4 - 29.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
18.9 - 28.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี