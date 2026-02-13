เช้านี้ PM2.5 สีส้มลดลง แต่ยังเกินมาตรฐาน 29 เขต “หนองจอก-ลาดกระบัง” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 38.7 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) เป็นค่าฝุ่นสีส้ม เกินมาตรฐาน 29 เขต เปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้ (12 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 49.9 มคก./ลบ.ม.
▶️ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
🟠 ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
😷12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ระดับสีส้ม 🟠 ทั้งหมด)
1 เขตหนองจอก 50.6 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 50.2 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบางรัก 48.2 มคก./ลบ.ม.
4 เขตคลองสามวา 47.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตจตุจักร 46.6 มคก./ลบ.ม.
6 เขตประเวศ 46 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหลักสี่ 46 มคก./ลบ.ม.
8 เขตสายไหม 45.1 มคก./ลบ.ม.
9 เขตปทุมวัน 44.2 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางนา 44.1 มคก./ลบ.ม.
11 เขตวังทองหลาง 43.9 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางพลัด 43.8 มคก./ลบ.ม
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์