หลักทรัพย์บัวหลวง เดินหน้าความยั่งยืนผ่าน 3 กลยุทธ์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าความยั่งยืนที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงการหยิบยื่นความช่วยเหลือในระยะสั้น แต่คือการปลูกฝังจิตสำนึกจากคนในองค์กร เพื่อส่งต่อพลังงานบวกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2568 บริษัทจึงเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วม ได้แก่ บัวหลวงชวนรู้ ชวนแบ่งปัน และชวนทำดี ซึ่งร้อยเรียงความมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึก รวมไปถึงการสร้างโอกาสแห่งการแบ่งปันในหลากหลายรูปแบบ และการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในทุกมิติ
พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “องค์กรของเราเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากคนในองค์กร เมื่อพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วม ทุกๆพลัง จะสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนและขยายผลสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง”
การสร้างการมีส่วนร่วมเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบทบาทของภาคองค์กรและพนักงาน ในการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ผ่าน “บัวหลวงชวนรู้” เพื่อต่อยอดสู่ “บัวหลวงชวนแบ่งปัน” ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ควบคู่กับการให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และขยายผลผ่าน “บัวหลวงชวนทำดี” เน้นการลงมือทำ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
ในปี 2568 หลักทรัพย์บัวหลวง ได้เริ่มต้นปีด้วยกิจกรรม “บัวหลวงชวนรู้ ธุรกิจหลักทรัพย์ กับ ESG & UN SDGs” ในการสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบของปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อธุรกิจและการลงทุน โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นและถี่ขึ้น ส่งผลต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยรวม ความรู้ดังกล่าวไม่เพียงช่วยสนับสนุนการทำงานของพนักงาน แต่ยังนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการส่งมอบความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ผ่านบัวหลวงชวนแบ่งปัน
ในมิติสิ่งแวดล้อม หลักทรัพย์บัวหลวงทำงานอย่างต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยหลัก 3Rs – Reduce Reuse Recycle - ลดใช้ ใช้ซ้ำ และหมุนเวียนกลับผ่านการรีไซเคิลอย่างถูกต้อง โดยในปี 2568 บริษัทจัดกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่ “บัวหลวงชวนรู้ เศรษฐกิจหมุนเวียน จากขวดสู่ขวด (Bottle to Bottle)” เชิญผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมพลาสติกสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้และการจัดการพลาสติก นำสู่ “บัวหลวงชวนแบ่งปัน ปฏิทินเก่าเราขอ” นำปฏิทินเก่าไปผลิตสื่ออักษรเบรลล์ และ “บัวหลวงชวนแบ่งปัน ส่งต่อรอยยิ้มให้น้อง” แบ่งปันของขวัญปีใหม่ที่ได้รับส่งต่อเป็นของขวัญวันเด็กให้เด็ก ๆ ที่ขาดแคลน และยังสร้างโอกาสในการลงมือทำจริงกับ “บัวหลวงชวนทำดี แยก(ขยะ)เพื่อพี่ไม้กวาด” และ “Workshop: Trash to Treasure” ให้พนักงานได้ลงมือทำและเห็นศักยภาพการแปรรูปขยะให้กลายเป็นของใช้ ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
ตลอดปี 2568 หลักทรัพย์บัวหลวง ยังขยายขอบเขตความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ประเด็น ความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านกิจกรรม “บัวหลวงชวนรู้ ธรรมชาติเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน” เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศกับคุณภาพชีวิต พร้อมจัด “บัวหลวงชวนทำดี Workshop:Mini Forest in a Bottle” ให้พนักงานสร้างพื้นที่สีเขียวเล็ก ๆ บนโต๊ะทำงานด้วยสวนขวดที่จำลองระบบนิเวศไว้ในขวดแก้วขนาดเล็ก
นอกจากนี้ หลักทรัพย์บัวหลวงยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนผ่าน “บัวหลวงชวนทำดี ท่องเที่ยวเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเสริมสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง” พาพนักงานเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ควบคู่กับการออกกำลังกายด้วยการเดิน ลดความเสี่ยงออฟฟิศซินโดรม และกระชับความสัมพันธ์ในหมู่พนักงาน
ทั้งนี้ วิฑูรย์ หวลจิตต์ หรือ แจ๊ค หนึ่งในพนักงานผู้เข้าร่วมในทุกกิจกรรม เล่าถึงความประทับว่า “ผมดีใจและภูมิใจมาก ที่บริษัทเรา จัดทำกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมที่บริษัทจัด ไม่ได้เป็นแค่การกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม หรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร แต่ยังเป็นการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากร ไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งต่อรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับสังคมไทยได้จริง ๆ ”
กิจกรรมทั้งหมดในปี 2568 นี้ สะท้อนบทบาทสำคัญของพนักงานทุกระดับภายในองค์กร ที่มาพร้อมพลังความร่วมมือ มุ่งมั่นพร้อมจะเรียนรู้ แบ่งปัน จับมือทำดีไปด้วยกัน ทุกคนล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญ มีส่วนช่วยขับเคลื่อนองค์กรและสังคมไทยก้าวสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง