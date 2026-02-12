เช้านี้ PM 2.5 ขยับขึ้นติดส้มทุกเขตทั่วกรุง ! “บางรัก-ปทุมวัน” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 49.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งเกินมาตรฐานทุกเขต และเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับวานนี้ (11 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 43.3 มคก./ลบ.ม.
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางรัก 61.9 มคก./ลบ.ม.
2 เขตปทุมวัน 60.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตประเวศ 58.3 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางคอแหลม 57.6 มคก./ลบ.ม.
5 เขตคลองสามวา 57.3 มคก./ลบ.ม.
6 เขตลาดกระบัง 57.1 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหนองแขม 56.7 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางขุนเทียน 56.7 มคก./ลบ.ม.
9 เขตยานนาวา 55.2 มคก./ลบ.ม.
10 เขตทวีวัฒนา 54.7 มคก./ลบ.ม.
11 เขตตลิ่งชัน 54.1 มคก./ลบ.ม.
12 เขตราชเทวี 54 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
43.2 - 51.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
41.7 - 58.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
41.4 - 54 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4️⃣กรุงเทพใต้
39.2 - 61.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5️⃣กรุงธนเหนือ
45.9 - 54.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6️⃣กรุงธนใต้
44.1 - 56.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์