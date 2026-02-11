PM 2.5 ทั่วกรุงขยับขึ้น ! ติดส้ม 44 เขต “หนองแขม” สูงสุด 56.6 มคก./ลบ.ม.

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 43.3 มคก./ลบ.ม.(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) สูงกว่าเมื่อวาน (10 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 33.6 มคก./ลบ.ม. เขตหนองแขมสูงสุด วัดได้ 56.6 มคก./ลบ.ม.
▶️ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
🟠 ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ😷
😷12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ติดระดับสีส้ม 🟠 ทั้งหมด)
1 เขตหนองแขม 56.6 มคก./ลบ.ม.
2 เขตทวีวัฒนา 52.2 มคก./ลบ.ม.
3 เขตประเวศ 51.9 มคก./ลบ.ม.
4 เขตลาดกระบัง 51.5 มคก./ลบ.ม.
5 เขตบางรัก 51.3 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางขุนเทียน 50.9 มคก./ลบ.ม.
7 เขตปทุมวัน 50.3 มคก./ลบ.ม.
8 เขตตลิ่งชัน 48.7 มคก./ลบ.ม.
9 เขตคลองสามวา 47.8 มคก./ลบ.ม.
10 เขตมีนบุรี 47.5 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางบอน 47.4 มคก./ลบ.ม.
12เขตบางพลัด 47.3มคก./ลบ.ม.
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ: 😷
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์