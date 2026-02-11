เช้านี้ PM2.5 อ่วมทั่วไทย ! เหตุจากเผาพืชเกษตร+ควันรถใหญ่+โรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อเช้านี้ (11 ก.พ. 69) รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ โพสต์บนเพจเฟซบุ๊ก Witsanu Attavanich รายงานระดับฝุ่นพิษ PM2.5 กลับมาเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะเดียวกันต่างจังหวัด พบหนักสุดที่จังหวัดสระบุรี
ฝุ่นพิษ PM2.5 (สารก่อมะเร็งกลุ่ม 1) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลกลับมาอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพ (สีแดง) พื้นที่ของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ก็ค่าฝุ่นพิษยังอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพ (จุดสีแดง) กัมพูชาเผาโหดทำจุดความร้อนนิวไฮ กระทบไทย เมื่อพิจารณารายจังหวัดที่มีค่าฝุ่นในระดับอันตรายต่อสุขภาพพบว่าฝุ่นพิษยังหนักสุดที่สระบุรี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สุโขทัย สมุทรปราการ กรุงเทพ สมุทรสงคราม ระยอง นครปฐม สระแก้ว และนนทบุรี (ภาพที่ 1 2 และ 3)
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รับฝุ่นพิษนอกพื้นที่จากการเผาในภาคนาข้าว อ้อยโรงงาน และข้าวโพดในภาคอีสาน และภาคกลางในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา สมทบกับฝุ่นพิษในพื้นที่จาก รถปิคอัพ รถบรรทุก และโรงงานอุตสาหกรรม (ภาพที่ 4 และ 5) ขณะที่ฝุ่นพิษจากประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาทำสถิติสูงสุดใหม่ในปีนี้ บางพื้นที่ของไทยซึ่งอยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบ แต่โชคดีที่ลมช่วยพัดไปทางอื่น ไม่งั้นเราคงเจอฝุ่นข้ามพรมแดนมาสมทบ ทำให้สถานการณ์หนักขึ้น (ภาพที่ 6)
“ขอให้พรรคการเมืองที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลช่วยเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนด้วยนะครับ ควรงดกิจกรรมการเผาในช่วงนี้เพื่อลดความรุนแรงต่อสุขภาพนะครับ รักษาสุขภาพนะครับทุกคน กลุ่มเสี่ยง เด็ก คนสูงวัย และสตรีมีครรภ์ ควรงดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้นะครับ อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นได้ก่อนออกจากบ้านและไม่ประมาทกับมัจจุราชมืดนะครับ”