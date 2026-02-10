เช้านี้ PM 2.5 ขยับขึ้นสีส้ม 8 เขต “ลาดกระบัง” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 33.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)ขยับขึ้นเมื่อเทียบกับวานนี้ (9 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 25.4 มคก./ลบ.ม.ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡โดยมี 8 เขต ขยับเพิ่มขึ้นในระดับสีส้ม 🟠
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 🟡 ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (🟠 8 เขตติดระดับสีส้ม)
1 เขตลาดกระบัง 51.5 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางรัก 42.2 มคก./ลบ.ม.
3 เขตประเวศ 40.9 มคก./ลบ.ม.
4 เขตปทุมวัน 40.9 มคก./ลบ.ม.
5 เขตราชเทวี 39.7 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางคอแหลม 39.3 มคก./ลบ.ม.
7 เขตพระนคร 39.2 มคก./ลบ.ม.
8 เขตคลองเตย 37.7 มคก./ลบ.ม.
9 เขตคลองสามวา 37 มคก./ลบ.ม.
10 เขตหลักสี่ 36.6 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางซื่อ 36.5 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางพลัด 36.2 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
29.6 - 36.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
27.5 - 51.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
27.7 - 39.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
26.6 - 42.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
27.5 - 36.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
28.1 - 36 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์