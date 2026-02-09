เช้านี้ทั่วกรุงปอดโล่ง ! PM 2.5 “ลาดกระบัง” เขตเดียวติดส้ม

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 25.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวานนี้ (8 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 24.9 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡และมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ระดับสีส้ม 🟠 เขตเดียวเท่านั้น คือ ลาดกระบัง
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
🟡 ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
🟠 1 เขตลาดกระบัง 41.3 มคก./ลบ.ม.
2 เขตคลองสามวา 34.1 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหนองจอก 33.6 มคก./ลบ.ม.
4 เขตประเวศ 33 มคก./ลบ.ม.
5 เขตหลักสี่ 32 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางรัก 31.5 มคก./ลบ.ม.
7 เขตมีนบุรี 30.9 มคก./ลบ.ม.
8 สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 30.8 มคก./ลบ.ม.
9 เขตดอนเมือง 30.4 มคก./ลบ.ม.
10 เขตสายไหม 30 มคก./ลบ.ม.
11 เขตปทุมวัน 29.9 มคก./ลบ.ม.
12 เขตพระนคร 29.9 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
26.2 - 32 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 🟡
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
22.5 - 41.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 🟡
3️⃣กรุงเทพกลาง
20.5 - 29.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี 🟢
4️⃣กรุงเทพใต้
14.6 - 31.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี 🟢
5️⃣กรุงธนเหนือ
18 - 29.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี 🟢
6️⃣กรุงธนใต้
18.5 - 23.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี 🟢
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์