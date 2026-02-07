เช้านี้ปอดโล่ง ! PM 2.5 ขยับลงทั่วกรุง ติดส้มแค่ 4 เขต “ลาดกระบัง” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 31 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับสีส้ม 🟠 4 เขตเท่านั้น
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
🟡 ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
📉12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร (4 อันดับแรก ระดับสีส้ม 🟠)
1 เขตลาดกระบัง 55.4 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางรัก 40.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหนองจอก 38.5 มคก./ลบ.ม.
4 เขตพระนคร 38 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 37.3 มคก./ลบ.ม.
6 เขตจตุจักร 37.2 มคก./ลบ.ม.
7 เขตปทุมวัน 36.2 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางพลัด 35.8 มคก./ลบ.ม.
9 เขตสายไหม 35.7 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางคอแหลม 35.6 มคก./ลบ.ม.
11 เขตหลักสี่ 35.3 มคก./ลบ.ม.
12 เขตวังทองหลาง 35 มคก./ลบ.ม.
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์