เช้านี้ PM 2.5 ทั่วกรุง.ขยับขึ้นขีดส้ม 38 เขต “ลาดกระบัง-บางรัก” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 41.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ขยับขึ้นมาอีกเมื่อเทียบกับวานนี้ (5 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 36.4 มคก./ลบ.ม. โดยเป็นค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับสีส้มถึง 38 เขต🟠
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (🟠ระดับสีส้มทั้งหมด)
1 เขตลาดกระบัง 61.6 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางรัก 53.4 มคก./ลบ.ม.
3 เขตประเวศ 49.4 มคก./ลบ.ม.
4 เขตหนองจอก 47.8 มคก./ลบ.ม.
5 เขตปทุมวัน 47.6 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางนา 47.5 มคก./ลบ.ม.
7 เขตวังทองหลาง 46.8 มคก./ลบ.ม.
8 เขตคลองสามวา 46.2 มคก./ลบ.ม.
9 เขตราชเทวี 46.2 มคก./ลบ.ม.
10 เขตคลองเตย 45.8 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางซื่อ 44.7 มคก./ลบ.ม.
12 เขตพระนคร 43.6 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
37.9 - 44.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
33 - 61.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
33.8 - 46.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4️⃣กรุงเทพใต้
34 - 53.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5️⃣กรุงธนเหนือ
36.3 - 43.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6️⃣กรุงธนใต้
30.6 - 43.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์