เช้านี้ PM 2.5 หลายเขตกทม.ขยับขึ้นขีดส้ม “ลาดกระบัง” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 36.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) อยู่ในระดับสีเหลือง🟡 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)โดยขยับขึ้นมาเมื่อเทียบกับวานนี้ (4 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 24.7 มคก./ลบ.ม.
มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับสีส้ม 15 เขต
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (อยู่ในระดับสีส้ม🟠)
1 เขตลาดกระบัง 47 มคก./ลบ.ม.
2 เขตบางรัก 46.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตปทุมวัน 43.3 มคก./ลบ.ม.
4 เขตประเวศ 43.1 มคก./ลบ.ม.
5 เขตหนองแขม 42.7 มคก./ลบ.ม.
6 เขตจตุจักร 41.3 มคก./ลบ.ม.
7 เขตคันนายาว 41.3 มคก./ลบ.ม.
8 เขตวังทองหลาง 41.1 มคก./ลบ.ม.
9 เขตสัมพันธวงศ์ 40.9 มคก./ลบ.ม.
10 เขตพระโขนง 39.7 มคก./ลบ.ม.
11 เขตราษฎร์บูรณะ 39.7 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางคอแหลม 39.4 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
32.4 - 41.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
31.6 - 47 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ🟠
3️⃣กรุงเทพกลาง
29.6 - 41.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
4️⃣กรุงเทพใต้
29 - 46.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ🟠
5️⃣กรุงธนเหนือ
30.3 - 37.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
6️⃣กรุงธนใต้
29.1 - 42.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์