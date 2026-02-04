เช้านี้ คนกรุงปอดโล่งกว่าเมื่อวาน ! PM2.5 ทุกเขตต่ำกว่าค่ามาตรฐาน

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 24.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)คุณภาพอากาศระดับสีเขียว 🟢 โดยขยับลงมาเมื่อเทียบกับวานนี้ (3 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 28.5 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ทุกเขตต่ำกว่าค่ามาตรฐาน)
1 เขตบางรัก 32.8 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองแขม 31.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตลาดกระบัง 31.7 มคก./ลบ.ม.
4 เขตปทุมวัน 31.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตทวีวัฒนา 30.2 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางคอแหลม 30 มคก./ลบ.ม.
7 เขตประเวศ 29.3 มคก./ลบ.ม.
8 เขตพระโขนง 28.9 มคก./ลบ.ม.
9 เขตสัมพันธวงศ์ 28.8 มคก./ลบ.ม.
10 เขตพระนคร 28.4 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางพลัด 27.8 มคก./ลบ.ม.
12 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 27.5 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
21.5 - 26.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
18.5 - 31.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
18.6 - 28.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
4️⃣กรุงเทพใต้
17.2 - 32.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
19.8 - 30.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
6️⃣กรุงธนใต้
20.4 - 31.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี 🟢