เช้านี้ ทั่วกรุงโล่งปอด ! PM2.5 แค่สองเขตติดส้ม “บางรัก-ลาดกระบัง”

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 28.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) 🟡 คุณภาพอากาศระดับสีเหลือง โดยขยับลงมาเมื่อเทียบกับวานนี้ (2 ก.พ.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 34.9 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ยังติดระดับสีส้ม 2 เขต🟠)
1 เขตบางรัก 39.5 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 37.6 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบางพลัด 35.5 มคก./ลบ.ม.
4 เขตพระโขนง 35.5 มคก./ลบ.ม.
5 เขตสัมพันธวงศ์ 35.5 มคก./ลบ.ม.
6 เขตปทุมวัน 34.1 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหนองแขม 33.8 มคก./ลบ.ม.
8 เขตประเวศ 33 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางคอแหลม 32.5 มคก./ลบ.ม.
10 เขตทวีวัฒนา 32.4 มคก./ลบ.ม.
11 เขตพระนคร 32.1 มคก./ลบ.ม.
12 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 32 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
24.9 - 29.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
22.7 - 37.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
20.9 - 35.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
21.7 - 39.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
23.8 - 35.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
22.9 - 33.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์