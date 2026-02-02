เช้านี้ PM 2.5 ทั่วกรุงเฉลี่ยลดลง “บางรัก” สูงสุดติดส้ม

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 34.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) 🟡 คุณภาพอากาศระดับสีเหลือง ที่ขยับลงมาเมื่อเทียบกับวานนี้ (30 ม.ค.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 44.8 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร (ยังอยู่ระดับสีส้มทั้งหมด 🟠)
1 เขตบางรัก 45.5 มคก./ลบ.ม.
2 เขตปทุมวัน 42.5 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหลักสี่ 41.8 มคก./ลบ.ม.
4 เขตทวีวัฒนา 41.6 มคก./ลบ.ม.
5 เขตลาดกระบัง 40.9 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางคอแหลม 40.5 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางซื่อ 40.2 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางพลัด 40 มคก./ลบ.ม.
9 เขตพระโขนง 39.9 มคก./ลบ.ม.
10 เขตจตุจักร 39.8 มคก./ลบ.ม.
11 เขตสัมพันธวงศ์ 39.7 มคก./ลบ.ม.
12 เขตคลองสามวา 39.5 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
33.6 - 41.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
28.3 - 40.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
3️⃣กรุงเทพกลาง
28.3 - 39.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4️⃣กรุงเทพใต้
26.8 - 45.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
5️⃣กรุงธนเหนือ
28.6 - 41.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
6️⃣กรุงธนใต้
28 - 37.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง🟡
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์