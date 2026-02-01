เปิดจุดซักอบผ้าฟรี!! ซัมซุง x Wonder Wash ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ฟื้นชีวิตหลังวิกฤต

จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนในวงกว้าง ซัมซุง เดินหน้าสานต่อภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกับ Wonder Wash ภายใต้โครงการ Wonder Wash จับมือ ตั้งใจซัก ส่งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าเชิงพาณิชย์ ให้บริการจุดซักอบผ้าฟรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์นี้
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมกันของ Wonder Wash และ “ตั้งใจซัก” ที่ต้องการส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ โดยเปิดให้ประชาชนสามารถนำผ้ามา ซักและอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและดูแลสุขอนามัยในช่วงฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ
โดยซัมซุงได้สนับสนุน เครื่องซักผ้าเชิงพาณิชย์ขนาด 18 กิโลกรัม และเครื่องอบผ้าเชิงพาณิชย์ขนาด 14 กิโลกรัม ซึ่งเป็นเครื่อง Commercial มาตรฐานอุตสาหกรรม ตอกย้ำศักยภาพความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ภาคธุรกิจ แต่ยังสามารถนำมาใช้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง
จุดซักอบผ้าฟรีตั้งอยู่ บริเวณข้างมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการ ต่อยอดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหาดใหญ่ของซัมซุง ที่นอกจากสนับสนุนอุปกรณ์หรือการบริจาค เป็นการนำนวัตกรรมและโซลูชันที่ใช้งานได้จริง เข้าไปตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของชุมชนในช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะด้านความสะอาด สุขอนามัย และคุณภาพชีวิต
ซัมซุงเชื่อว่า การเป็นผู้นำแบรนด์ระดับโลก ต้องเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน และจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรม CSR ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง เพื่อยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์