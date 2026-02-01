เช้านี้ PM 2.5 ยังคลุ้งระดับส้มทั่วกรุง “จตุจักร-ลาดกระบัง-บางคอแหลม” 3 เขตสูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 44.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) 🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม ขยับลงมาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวานนี้ (29 ม.ค.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 48.9 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตจตุจักร 54.1 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 53.4 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบางคอแหลม 53.1 มคก./ลบ.ม.
4 เขตคลองสามวา 53 มคก./ลบ.ม.
5 เขตบางรัก 52.9 มคก./ลบ.ม.
6 เขตหลักสี่ 52.3 มคก./ลบ.ม.
7 เขตทวีวัฒนา 50.7 มคก./ลบ.ม.
8 เขตหนองจอก 50.3 มคก./ลบ.ม.
9 เขตพระนคร 50.2 มคก./ลบ.ม.
10 เขตสายไหม 50.1 มคก./ลบ.ม.
11 เขตมีนบุรี 49.4 มคก./ลบ.ม.
12 เขตปทุมวัน 49 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
45 - 54.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
39.4 - 53.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
35.9 - 50.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4️⃣กรุงเทพใต้
35.5 - 53.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5️⃣กรุงธนเหนือ
37.8 - 50.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6️⃣กรุงธนใต้
33.8 - 45.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์