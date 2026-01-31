เช้านี้ PM 2.5 ทุกโซนทั่วกรุงขีดส้ม “บางรัก-ประเวศ” สูงสุด

📊ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 31 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น.
🔍พบค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 48.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) 🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม โดยขยับขึ้นมาเมื่อเทียบกับวานนี้ (29 ม.ค.2569) ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 41.7 มคก./ลบ.ม.
🎯12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร 🟠ติดระดับสีส้มทั้งหมด
1 เขตบางรัก 58.8 มคก./ลบ.ม.
2 เขตประเวศ 58.5 มคก./ลบ.ม.
3 เขตตลิ่งชัน 56.9 มคก./ลบ.ม.
4 เขตทวีวัฒนา 56.8 มคก./ลบ.ม.
5 เขตลาดกระบัง 56.5 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางคอแหลม 55.5 มคก./ลบ.ม.
7 เขตราชเทวี 55.5 มคก./ลบ.ม.
8 เขตสัมพันธวงศ์ 54.8 มคก./ลบ.ม.
9 เขตหลักสี่ 54.8 มคก./ลบ.ม.
10 เขตพระนคร 54.7 มคก./ลบ.ม.
11 เขตคลองเตย 54 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางซื่อ 53.5 มคก./ลบ.ม.
1️⃣กรุงเทพเหนือ
47.5 - 54.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2️⃣กรุงเทพตะวันออก
40.6 - 58.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3️⃣กรุงเทพกลาง
40.7 - 55.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4️⃣กรุงเทพใต้
41 - 58.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5️⃣กรุงธนเหนือ
40.7 - 56.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6️⃣กรุงธนใต้
38.5 - 51.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▶️ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
🩺 ข้อแนะนำสุขภาพ:
🟠 คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์